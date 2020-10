Coronavirus, Boris Johnson: “Massimo livello d’allerta a Manchester” (Di martedì 20 ottobre 2020) Boris Johnson imporrà restrizioni più severe alla città di Manchester, sfidando i leader locali che si sono opposti aspramente alla mossa. Johnson ha detto che la regione della città di circa 2,8 milioni di residenti entrerà’ nella categoria di rischio più elevato da venerdì. Il premier ha spiegato che i ministri hanno impiegato 10 giorni cercando di raggiungere un accordo con il sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham, e che il governo ha fatto una “generosa offerta” di sostegno finanziario. “Il sindaco purtroppo non l’ha accettata e data la situazione di salute pubblica devo ora procedere con lo spostamento della Greater Manchester al livello di allerta ‘molto alta’ “, ha detto Johnson in una ... Leggi su meteoweb.eu (Di martedì 20 ottobre 2020)imporrà restrizioni più severe alla città di Manchester, sfidando i leader locali che si sono opposti aspramente alla mossa.ha detto che la regione della città di circa 2,8 milioni di residenti entrerà’ nella categoria di rischio più elevato da venerdì. Il premier ha spiegato che i ministri hanno impiegato 10 giorni cercando di raggiungere un accordo con il sindaco di Greater Manchester, Andy Burnham, e che il governo ha fatto una “generosa offerta” di sostegno finanziario. “Il sindaco purtroppo non l’ha accettata e data la situazione di salute pubblica devo ora procedere con lo spostamento della Greater Manchester aldi allerta ‘molto alta’ “, ha dettoin una ...

Coronavirus Italia. Nel bilancio del 20 ottobre ecco la curva epidemica in Italia. Sono venute a mancare anche oggi 89 persone. L'incremento dei nuovi casi di coronavirus ...

