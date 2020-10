laria Capua | il vaccino non è la soluzione | “Toglietevelo dalla testa”

Leggi su viagginews

(Di domenica 18 ottobre 2020) La scienziata Iospite a Domenica In ha spiegato perché ilnon potrà mai essere laal Coronavirus. Iè la direttrice del One Health Center of Excellence dell’Università della Florida, e oggi è stata ospite a Domenica In. La professoressa ha messo in chiaro che ilnon sarà mai … L'articolo, ilnon è la: “Toglietevelotesta” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com