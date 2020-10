Coronavirus Sicilia | il bollettino del 18 ottobre 2020 | 548 nuovi contagi e 3 vittime in 24 ore La situazione a Palermo

(Di domenica 18 ottobre 2020) Sono 548 icasi di positività alregistrati nelle ultime 24 ore in.Questo è quanto emerge dal consuetoquotidiano diramato dal Ministero della Salute aggiornato a domenica 18. Al momento gli attuali positivi nell’Isola sono 6.790, 6.227 le persone in isolamento domiciliare, mentre i ricoverati sono 493 (+14), dei quali 70 (+9) in terapia intensiva. I casi totali, dall’inizio della pandemia nell'isola, raggiungono quota 12.292. I tamponi processati nelle ultime 24 ore sono 6.390, il computo dei soggetti dimessi e guariti è pari a 5137 (+36). Sono tre lesegnalate nel consueto bilancio giornaliero. Di seguito l'elenco deicasi di ...

