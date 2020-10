Coronavirus in Italia, bollettino di oggi 18 ottobre. Meno tamponi e più casi: sono 11.705 nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono 69 (Di domenica 18 ottobre 2020) nelle ultime 24 ore Meno tamponi processati ma più casi accertati in tutta Italia : sono 11.705 i nuovi positivi, con circa 146mila tamponi, quasi 20mila in Meno di ieri,. I nuovi decessi in tutto il ... Leggi su leggo (Di domenica 18 ottobre 2020)24 oreprocessati ma piùaccertati in tutta11.705 ipositivi, con circa 146mila, quasi 20mila indi ieri,. Iin tutto il ...

