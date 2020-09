Il governo indiano congela i conti di Amnesty International nel Paese La ong | “Smantellano le voci critiche”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020)ha annunciato di aver fermato le sue attività in India perché ilha bloccato i suoicorrenti nel. L’ong per la difesa dei diritti umani è stata costretta a licenziare il suo personale e a interrompere tutte le campagne e attività di ricerca. “Trattare un’organizzazione per i diritti umani alla stregua di un’impresa criminale senza alcuna prova fa parte del deliberato tentativo dele delle sue agenzie di instaurare un clima di paura e smantellare lecritiche”, ha dichiarato in una nota ufficiale Avinash Kumar, direttore generale diIndia. Il, invece, non ...