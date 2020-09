‘Steve Jobs non abita più qui’ è la cosa più sexy della Silicon Valley Altro che Baywatch

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 29 settembre 2020) Uno immagina spiagge a perdita d’occhio, camicie hawaiane, hippies & yuppies ambosessi che non trovano posto nell’orgia. E invece no, scordatevi pure: lanon è così. Intanto sta sul Pacifico, mare freddo e tempestoso, alla faccia del nome: ci sarà ben una ragione se in California si pratica il surf, invece che l’ammollo con le paperelle. Anche il clima non è granché: mattina e sera sale la nebbia dall’oceano, come in pianura padana ai bei tempi. L’unicadavvero positiva è che non ci fa mai troppo caldo: se scoppia l’afa, però, scordatevi pure l’aria condizionata. Neppure il clima secco è un vantaggio: vedi alla voce incendi, come quelli tremendi di questa fine estate. Aggiungeteci i ...