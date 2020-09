Milan, Paquetà si avvicina al Lione: manca l’intesa sulla formula (Di martedì 29 settembre 2020) Lucas Paquetà si prepara a dire addio all’Italia e al Milan per accasarsi al Lione. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe‘, i due club avrebbero infatti trovato l’accordo sulla base economica di 18 milioni di euro, anche se manca l’intesa sulla formula. I rossoneri vorrebbero infatti cedere il brasiliano a titolo definitivo, mentre il club d’Oltralpe spinge per il diritto di riscatto. Tuttavia, la trattativa non dovrebbe rischiare di essere compromessa. Leggi su sportface (Di martedì 29 settembre 2020) Lucas Paquetà si prepara a dire addio all’Italia e alper accasarsi al. Secondo quanto riportato da ‘L’Equipe‘, i due club avrebbero infatti trovato l’accordobase economica di 18 milioni di euro, anche sel’intesa. I rossoneri vorrebbero infatti cedere il brasiliano a titolo definitivo, mentre il club d’Oltralpe spinge per il diritto di riscatto. Tuttavia, la trattativa non dovrebbe rischiare di essere compromessa.

