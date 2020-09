Matilde Brandi piange al GfVip, ballerina disperata: “Ma che faccio?” (Di martedì 29 settembre 2020) Questo articolo Matilde Brandi piange al GfVip, ballerina disperata: “Ma che faccio?” . Ancora lacrime al ‘Grande Fratello Vip’, Ad andare in crisi questa volta è stata però Matilde Brandi. Ma che cosa è successo alla soubrette? Dopo la puntata serale di ieri, che si è caratterizzata per l’eliminazione, forse abbastanza pronosticata e pronosticabile, di Fulvio Abbate, non finiscono le emozioni, le sorprese e i colpi di scena … Leggi su youmovies (Di martedì 29 settembre 2020) Questo articoloal: “Ma che faccio?” . Ancora lacrime al ‘Grande Fratello Vip’, Ad andare in crisi questa volta è stata però. Ma che cosa è successo alla soubrette? Dopo la puntata serale di ieri, che si è caratterizzata per l’eliminazione, forse abbastanza pronosticata e pronosticabile, di Fulvio Abbate, non finiscono le emozioni, le sorprese e i colpi di scena …

MarioManca : Matilde Brandi che piange perché teme di essere pesante quando se non fosse per lei la casa sarebbe un lerciume ?? #gfvip - aryprova01 : RT @darveyfeels_: Tweet di apprezzamento per la bellezza di Matilde Brandi e Stefania Orlando e per la loro amicizia meravigliosa e sincera… - wildfiresqueen : RT @JAVREGUISS: Matilde Brandi sta scrivendo i nomi dei concorrenti con L’EYELINER sulle uova. CINEMA. #GFVIP - SimoGianlorenzi : RT @darveyfeels_: Tweet di apprezzamento per la bellezza di Matilde Brandi e Stefania Orlando e per la loro amicizia meravigliosa e sincera… - c_armeen : RT @darveyfeels_: Tweet di apprezzamento per la bellezza di Matilde Brandi e Stefania Orlando e per la loro amicizia meravigliosa e sincera… -