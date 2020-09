Coronavirus, in Sicilia 163 nuovi casi e 118 guariti: a Catania 24 contagi (Di martedì 29 settembre 2020) Sono 163 i nuovi casi di Coronavirus scoperti nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte dei 6.115 tamponi effettuati. Si registra un aumento significativo dei guariti, +118, che porta il totale a 3.851, ... Leggi su cataniatoday (Di martedì 29 settembre 2020) Sono 163 idiscoperti nelle ultime 24 ore ina fronte dei 6.115 tamponi effettuati. Si registra un aumento significativo dei, +118, che porta il totale a 3.851, ...

