Calciomercato Monza: vicino Marin della Dinamo Zagabria (Di lunedì 28 settembre 2020) Calciomercato Monza: è in arrivo Marin dalla Dinamo Zagabria, oggi ci sarà l'incontro decisivo per chiudere Il Monza è vicino a chiudere un altro colpo di mercato. Come riporta Gianluca Di Marzio, il club brianzolo sarebbe a un passo ad Antonio Marin della Dinamo Zagabria, talento classe 2001. Il Monza ha presentato un'offerta ufficiale alla Dinamo di prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di promozione in Serie A e attende l'ok definitivo già per la giornata di oggi.

Di Marzio: "Monza scatenato! Dopo Boateng è in arrivo un altro grande colpo di mercato"

Il Monza di Silvio Berlusconi non vuole più fermarsi, la società brianzola è vicina ad un altro interessante colpo di mercato.

