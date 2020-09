Inter-Fiorentina | Conte | “Serve equilibrio Paghiamo la fase difensiva”

(Di sabato 26 settembre 2020) “Sicuramente i tre punti sono importanti, ma è giusto fare le esatte valutazioni. L’aspetto positivo è quello di aver fatto 4 gol e di aver creato tanto: il loro portiere è stato molto bravo. Al tempo stesso non siamo stati così bravi nelle loro ripartenze, i ragazzi lo sanno. Penso che se si vuole fare un campionato importante, l’sta alla base di tutto. Abbiamo pagato ladifensiva”. Lo ha detto il tecnico dell’Antoniodopo la vittoria contro la. “Vogliamo lavorare sull’aspetto difensivo, pensando di difendere in avanti – ha detto l’allenatore salentino a DAZN – Cerchiamo sempre di portare pressione sul portatore di palla. C’è da migliorare, Bastoni ha fatto il ...

La Fiorentina perde nei minuti finali contro l'Inter dopo un'ottima prova di squadra. In rete per la squadra di Iachini Kouame, Castrovilli e Chiesa: chi è stato secondo voi il migliore in campo?"I tre punti sono importanti, ma è giusto fare delle valutazioni: l'aspetto positivo sono le tante occasioni create per fare gol, la fase offensiva ha creato molte difficoltà alla Fiorentina, ma al te ...