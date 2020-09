Dopo l’obbligo di mascherine all’aperto, il governatore De Luca rilancia e mette nel mirino la movida. Se non calano i contagi, spiega il dem, siamo “pronti a richiudere luoghi di ritrovo e discoteche” (Di venerdì 25 settembre 2020) Con la curva dei contagi in salita e nel giorno Dopo la firma dell’ordinanza che impone l’uso delle mascherine in tutta la Campania anche all’aperto, il governatore Vincenzo De Luca rilancia e si dice pronto alla serrata delle attività non indispensabili. “siamo in una fase delicata, nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermare movida, luoghi di ritrovo, discoteche” ha tuonato su Facebook il presidente della Campania. “siamo nel pieno dell’epidemia, se la curva continua a salire chiuderemo tutto” perché “se l’alternativa è tra avere morti in ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 25 settembre 2020) Con la curva deiin salita e nel giornola firma dell’ordinanza che impone l’uso dellein tutta la Campania anche all’aperto, ilVincenzo Dee si dice pronto alla serrata delle attività non indispensabili. “in una fase delicata, nei prossimi giorni se non avremo dati tranquillizzanti ripercorreremo senza esitazione quanto già fatto per fermaredi, discoteche” ha tuonato su Facebook il presidente della Campania. “nel pieno dell’epidemia, se la curva continua a salire chiuderemo tutto” perché “se l’alternativa è tra avere morti in ...

