Speranza: Italia autosufficiente: 30 milioni di mascherine al giorno (Di giovedì 24 settembre 2020) «Da parte dello Stato il problema di fondo relativo alla disponibilità di mascherine è un problema che è stato affrontato e superato». Lo ha detto il ministro della Salute Roberto Speranza al question ... Leggi su leggo (Di giovedì 24 settembre 2020) «Da parte dello Stato il problema di fondo relativo alla disponibilità diè un problema che è stato affrontato e superato». Lo ha detto il ministro della Salute Robertoal question ...

BentivogliMarco : In Italia bisogna riscoprire la passione per la battaglia politica. la speranza non si rifonda con la convinzion… - fattoquotidiano : L’assessore della Giunta Cirio Maurizio Marrone (Fratelli d’Italia), cerca di vietare la pillola abortiva nei consu… - BentivogliMarco : Oggi bellissima giornata al #DinamoCamp con Vincenzo Manes. A volte per respirare un pò bisogna abitare, almeno pe… - LupiBilello : @LucioEuse @lucatelese siamo il paese piu' corrotto e pieno di corruttori dell'europa e dovremmo cominciare a fare… - Monlue66 : RT @castelliditalia: Illuminare con il #Tricolore i principali monumenti dell’#Italia è un segnale di speranza e di unità nazionale. La roc… -