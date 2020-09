Nations League | decise le date delle finali E l’Italia si candida paese ospitante

(Di giovedì 24 settembre 2020) La UEFA ha stabilito ledella fase finale di. L’Italia sicon Olanda e Polonia Il Comitato Esecutivo della UEFA ha comunicato ledella fase finale di. Inoltre, tre federazioni quali Italia, Olanda e Polonia si sono candia ospitare le ultime partite della competizione. Le semisi giocheranno tra il 6 e il 7 ottobre 2021, mentre lassima e la finale per il terzo posto si svolgeranno il 10 ottobre 2021. Leggi su Calcionews24.com

