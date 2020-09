Lorella Cuccarini replica agli insulti di Zorzi | «Non posso permetterlo Il mio punto di vista lo esprimerei anche se avessi un figlio gay»

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 24 settembre 2020)Le pesanti parole di Tommasonei confronti di– le ha datodella “str0nza” – non sono passate inosservate alla diretta interessata, che ha prontamenteto all’influencer, ‘recluso’ al Grande Fratello Vip: “Solitamente non rispondo alle provocazioni, ma in questa occasione il silenzio potrebbe essere interpretato come un assenso e non“ è l’incipit del lungo post su Instagram in cui la conduttrice difende il suo pensiero su alcune tematiche riguardanti il mondo omosessuale e, soprattutto, lo spiega a chi – come– a detta sua (s)parla per sentito dire. ...