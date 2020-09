Il Milan senza Ibra va avanti in Europa League (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Il Milan, nonostante l'inaspettato stop a Ibrahimovic a causa della sua positività al coronavirus, avanza in direzione della fase a gironi dell'Europa League: questa sera i rossoneri hanno battuto 3 a 2 la squadra norvegese del Bodo/Glimt. Un po' di spavento all'inizio per i rossoneri, perché proprio i norvegesi erano andati in vantaggio al 15' con Junker, ma nel giro di un minuto Calhanoglu ha portato il Milan in parità. E al 32' è arrivato il vantaggio della squadra di Pioli grazie all'esordiente Colombo. Nella ripresa, al 5', ancora Calhanoglu a segno. I norvegesi riducono lo svantaggio con Hauge al 10'. Ora nell'ultimo turno dei preliminari il Milan affronterà i portoghesi del Rio Ave che questa sera a ... Leggi su agi (Di giovedì 24 settembre 2020) AGI - Il, nonostante l'inaspettato stop ahimovic a causa della sua positività al coronavirus, avanza in direzione della fase a gironi dell': questa sera i rossoneri hanno battuto 3 a 2 la squadra norvegese del Bodo/Glimt. Un po' di spavento all'inizio per i rossoneri, perché proprio i norvegesi erano andati in vantaggio al 15' con Junker, ma nel giro di un minuto Calhanoglu ha portato ilin parità. E al 32' è arrivato il vantaggio della squadra di Pioli grazie all'esordiente Colombo. Nella ripresa, al 5', ancora Calhanoglu a segno. I norvegesi riducono lo svantaggio con Hauge al 10'. Ora nell'ultimo turno dei preliminari ilaffronterà i portoghesi del Rio Ave che questa sera a ...

