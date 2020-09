Fico: “Basta battaglie intestine”. Di Battista? “Può dire quello che vuole, basta ci sia coerenza” (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “Basta con le battaglie intestine“, dice il presidente della Camera Roberto Fico a Radio 24. Serve “una collegialità maggiore- prosegue- perchè alcuni problemi” del movimento “derivano anche da un verticismo troppo spinto che c’è stato”. È necessaria “una collegialità in cui si può trovare sintesi e questa credo che sia una soluzione utile a tutti”. Leggi su dire (Di giovedì 24 settembre 2020) ROMA – “Basta con le battaglie intestine“, dice il presidente della Camera Roberto Fico a Radio 24. Serve “una collegialità maggiore- prosegue- perchè alcuni problemi” del movimento “derivano anche da un verticismo troppo spinto che c’è stato”. È necessaria “una collegialità in cui si può trovare sintesi e questa credo che sia una soluzione utile a tutti”.

