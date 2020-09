Leali si sfoga dopo l’espulsione: “La mia squalifica punizione ingiusta, non sono razzista” (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – «L’altra sera, quando in diretta mi è arrivato addosso tutto, ho sentito una fucilata nello stomaco». All’indomani dall’espulsione dal Grande fratello Vip Fausto Leali sfoga la propria amarezza sulle pagine del Corriere in una lunga intervista. Il cantante bresciano è da giorni al centro della bufera mediatica per alcune sue esternazioni in cui dava scherzosamente del «negro» a Enock, fratello di Mario Balotelli e concorrente del reality. Esternazioni che, come visto, l’inflessibile giuria del GF presieduta da Signorini ha ritenuto a tal punto imperdonabili da meritare la squalifica. Secondo i dogmi del pensiero unico scherzare con «la parola con la enne», ormai, è un crimine contro l’umanità: e così ... Leggi su ilprimatonazionale (Di mercoledì 23 settembre 2020) Roma, 23 set – «L’altra sera, quando in diretta mi è arrivato addosso tutto, ho sentito una fucilata nello stomaco». All’indomani dall’espulsione dal Grande fratello Vip Faustola propria amarezza sulle pagine del Corriere in una lunga intervista. Il cantante bresciano è da giorni al centro della bufera mediatica per alcune sue esternazioni in cui dava scherzosamente del «negro» a Enock, fratello di Mario Balotelli e concorrente del reality. Esternazioni che, come visto, l’inflessibile giuria del GF presieduta da Signorini ha ritenuto a tal punto imperdonabili da meritare la. Secondo i dogmi del pensiero unico scherzare con «la parola con la enne», ormai, è un crimine contro l’umanità: e così ...

