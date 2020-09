AresGate al GF Vip, Lucifero sarebbe Alberto Tarallo: Dagospia intervista tre attrici che prendono le distanze (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giuseppe Candela per Dagospia, ha svelato altri dettagli sull’AresGate (così lo chiamano sul web) che vede protagonisti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Si è parlato di manipolazioni e altri cose agghiaccianti, facendo un nome: Lucifero, chi è? Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, si potrebbe trattare del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 23 settembre 2020) Giuseppe Candela per, ha svelato altri dettagli sull’(così lo chiamano sul web) che vede protagonisti Adua Del Vesco e Massimiliano Morra nella Casa del Grande Fratello Vip. Si è parlato di manipolazioni e altri cose agghiaccianti, facendo un nome:, chi è? Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, si potrebbe trattare del... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Ultime Notizie dalla rete : AresGate Vip Ares Gate: che cosa sappiamo finora della presunta 'setta di Lucifero' citata al Gf Vip Today.it AresGate: Adua Del Vesco parla di istigazione al suicidio riguardo alla morte di Teodosio Losito

Adua del Vesco, dopo anni di silenzio, ora non smette più di parlare, complice l’essere rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip, con il mondo esterno ... vaso di Pandora di quello che tutti ...

AresGate, parlano Grimaldi, Brilli e De Sio: “Gestione non chiara”

È scoppiato l’AresGate dal Grande Fratello Vip, che non ha niente a che vedere con il PratiGate dello scorso anno. Stavolta siamo dinanzi a qualcosa di ben più grande di un fidanzato inesistente e che ...

