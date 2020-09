La Roma fa ricorso contro il ko a tavolino per il caso Diawara (Di martedì 22 settembre 2020) La Roma presenterà ricorso contro la decisione del giudice sportivo della Serie A di infliggerle lo 0-3 a tavolino per aver schierato sabato a Bologna Diawara, che non era incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa. Lo ha annunciato il club giallorosso, con una nota sul sito. “L’AS Roma presenterà reclamo contro la decisione … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 settembre 2020) Lapresenteràla decisione del giudice sportivo della Serie A di infliggerle lo 0-3 aper aver schierato sabato a Bologna, che non era incluso nella lista dei 25 giocatori della rosa. Lo ha annunciato il club giallorosso, con una nota sul sito. “L’ASpresenterà reclamola decisione … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

fanpage : Si mette male per i fratelli Bianchi. L’avvocato ha rinunciato a difenderli - Mzucchiatti95 : Ufficiale: la Roma farà ricorso contro il 3-0 a tavolino con l’Hellas - DanieleGianca : RT @CalcioFinanza: La Roma fa ricorso contro il ko a tavolino per il caso Diawara - sportli26181512 : #Notizie #AmadouDiawara La Roma fa ricorso contro il ko a tavolino per il caso Diawara: La Roma presenterà ricorso… - marcovarini : RT @sportface2016: +++Caso #Diawara: la #Roma presenterà ricorso contro la decisione del #GiudiceSportivo dopo il 3-0 a tavolino contro il… -