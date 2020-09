Il caso dell’esame di Suarez: cosa rischia la Juventus (Di martedì 22 settembre 2020) E’ esploso questa mattina il caso Suarez. Al centro del dibattito l’esame sostenuto dal calciatore del Barcellona per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Dalle indagini della GdF di Perugia è emerso che gli argomenti erano stati concordati e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento della prova. Il calciatore non risulta tra gli indagati. La Juventus … L'articolo Il caso dell’esame di Suarez: cosa rischia la Juventus è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza (Di martedì 22 settembre 2020) E’ esploso questa mattina il. Al centro del dibattito l’esame sostenuto dal calciatore del Barcellona per l’ottenimento della cittadinanza italiana. Dalle indagini della GdF di Perugia è emerso che gli argomenti erano stati concordati e i punteggi assegnati prima ancora dello svolgimento della prova. Il calciatore non risulta tra gli indagati. La… L'articolo Ildell’esame dilaè stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

