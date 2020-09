Anna Falchi, forma perfetta: che ultimi attimi in costume! – FOTO (Di martedì 22 settembre 2020) L’estate è finita anche per Anna Falchi che ci regala gli ultimi attimi in costume: l’ex modella italiana appare in perfetta forma. Che l’estate sia ormai finita non lo diciamo di certo noi, ma il tempo. Siamo arrivati al capolinea di un’altra stagione dell’anno molto intensa e a tratti tortuosa, ovviamente per via del mostro: … Questo articolo Anna Falchi, forma perfetta: che ultimi attimi in costume! – FOTO è stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di martedì 22 settembre 2020) L’estate è finita anche perche ci regala gliin costume: l’ex modella italiana appare in. Che l’estate sia ormai finita non lo diciamo di certo noi, ma il tempo. Siamo arrivati al capolinea di un’altra stagione dell’anno molto intensa e a tratti tortuosa, ovviamente per via del mostro: … Questo articolo: cheinè stato pubblicato per la prima volta da Davide Garritano su BlogLive.it.

