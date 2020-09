UFFICIALE - Il Governo riapre gli stadi a mille tifosi: col Genoa si ripopolerà il San Paolo (Di sabato 19 settembre 2020) Il Governo accoglie la linea delle Regioni e riapre gli stadi. Fino al 7 ottobre saranno ammesse mille persone all'interno degli stadi per assistere alle partite di calcio. Leggi su tuttonapoli (Di sabato 19 settembre 2020) Ilaccoglie la linea delle Regioni egli. Fino al 7 ottobre saranno ammessepersone all'interno degliper assistere alle partite di calcio.

