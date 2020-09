Covid, l’Europa “chiude”: dai ristoranti al divieto di incontrare i parenti, ecco cosa sta accadendo (Di sabato 19 settembre 2020) Il Covid non si ferma, i contagi crescono e i paesi europei corrono ai ripari. Nelle ultime ore, si allunga la lista dei provvedimenti varati in diverse nazioni del Vecchio Continente per scongiurare il “decollo” dei numeri della pandemia di coronavirus. Covid, misure speciali in Inghilterra In Inghilterra, si allarga la mappa caratterizzata da misure speciali. Nel Lancashire, Merseyside, parti della regione delle Midlands e nel West Yorkshire – un’area dove vivono quasi 4,7 milioni di persone – da martedì sarà vietato incontrare persone non conviventi in casa o nei giardini privati. In parti del Lancashire e il Merseyside verrà anticipata la chiusura dei pub. Con questi nuovi provvedimenti, annunciati dal governo di Londra, salgono a 13,5 i milioni di residenti del Regno Unito che sono ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 19 settembre 2020) Ilnon si ferma, i contagi crescono e i paesi europei corrono ai ripari. Nelle ultime ore, si allunga la lista dei provvedimenti varati in diverse nazioni del Vecchio Continente per scongiurare il “decollo” dei numeri della pandemia di coronavirus., misure speciali in Inghilterra In Inghilterra, si allarga la mappa caratterizzata da misure speciali. Nel Lancashire, Merseyside, parti della regione delle Midlands e nel West Yorkshire – un’area dove vivono quasi 4,7 milioni di persone – da martedì sarà vietatopersone non conviventi in casa o nei giardini privati. In parti del Lancashire e il Merseyside verrà anticipata la chiusura dei pub. Con questi nuovi provvedimenti, annunciati dal governo di Londra, salgono a 13,5 i milioni di residenti del Regno Unito che sono ...

