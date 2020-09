In fiamme un' azienda farmaceutica a Bioggio

CdT_Online : Fiamme in un’azienda farmaceutica del Luganese - forestale82 : RT @emergenzavvf: Uffici di un’azienda locale e due auto distrutti dalle fiamme, è successo nella notte a Cipino (CZ): concluse le operazio… - Bt40021531 : RT @emergenzavvf: Uffici di un’azienda locale e due auto distrutti dalle fiamme, è successo nella notte a Cipino (CZ): concluse le operazio… - FF_AAediPolizia : RT @emergenzavvf: Uffici di un’azienda locale e due auto distrutti dalle fiamme, è successo nella notte a Cipino (CZ): concluse le operazio… - EstadoCrtico3 : RT @emergenzavvf: Uffici di un’azienda locale e due auto distrutti dalle fiamme, è successo nella notte a Cipino (CZ): concluse le operazio… -

Non si registrano feriti o intossicati. Sul posto la Polizia Cantone, la Malcantone est, i pompieri di Lugano e la Croce Verde BIOGGIO – La Polizia cantonale comunica che oggi poco prima delle 10 è scoppiato un incendio in un'azienda farmaceutica in Via Mulini. Nessuno è rimasto ferito o intossicato.