Energia elettrica | ad agosto consumi in calo dell’1 | 4% | crescono le fonti rinnovabili

(Di giovedì 17 settembre 2020) Nel mese di2020 secondo quanto rilevato da Terna, la società che gestisce la retenazionale, la domanda di elettricità in Italia è stata di 26,1 miliardi di kWh, indell’1,4% rispetto allo stesso mese del 2019. Questo valore è stato ottenuto con lo stesso numero di giorni lavorativi (21) e una temperatura media sostanzialmente in linea con quella didello scorso anno. Il dato destagionalizzato e corretto dagli effetti di calendario e temperatura porta a un decremento dell’1,2%. La domanda dei primi otto mesi del 2020 è in flessione del 7,7% rispetto al corrispondente periodo del 2019. In termini rettificati il dato resta sostanzialmente invariato (-7,5%). Da gennaio adle...

Cremonaoggi

