È Covid o influenza? Come riconoscere i sintomi nei bambini (Di giovedì 17 settembre 2020) Non è facile. Ma distinguere, in un bambino, un'influenza da un Covid 19 si può, perché tra le due malattie ci sono sottili differenze che non sfuggono ai clinici

Ultime Notizie dalla rete : Covid influenza È Covid o influenza? Come riconoscere i sintomi nei bambini Il Sole 24 ORE Vaccini antinfluenzali, aiuti dall’estero: “Non bastano tredici dosi per farmacia”

ROMA. In attesa di sapere che effetto fa la scuola sul Covid, il ministro della Salute Roberto Speranza tende la mano ai farmacisti, assicurando loro più dosi del vaccino antinfluenzale e impedire cos ...

È Covid o influenza? La differenza dei sintomi nei bambini

Non è facile. Ma distinguere, in un bambino, un'influenza da un Covid 19 si può, perché tra le due malattie ci sono sottili differenze che non sfuggono ai clinici. Le hanno messe in evidenza, da ultim ...

"Quarantena breve. E no al doppio tampone" La previsione: Covid sconfitto a metà 2021

di Enrico Agnessi Per Pierpaolo Sileri, viceministro alla Salute, medico ed esponente dei 5 Stelle, è possibile ridurre i tempi della quarantena. Anche se il Comitato tecnico scientifico l’altro ieri ...

