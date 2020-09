Oxfam lancia l’allarme per il campo migranti a Lesbo: «Rischio catastrofe sanitaria» (Di venerdì 4 settembre 2020) Dopo il primo caso da coronavirus confermato nel campo di Moria a Lesbo, in Grecia, con oltre 80 contagi già registrati in totale sull’isola, la pandemia rischia di causare centinaia di vittime tra uomini, donne e bambini, già stremati da condizioni di vita disumane. È l’allarme lanciato da Oxfam e dal Greek Council for Refugees (GCR), che chiedono un’azione immediata del governo greco e dell’Unione europea per evitare che l’emergenza si trasformi in una vera e propria catastrofe sanitaria. LEGGI ANCHE –> Primo caso di COVID-19: timore per la diffusione di un’epidemia in un campo sovraffollato «Nell’hotspot a Lesbo sopravvivono attualmente 12mila persone in uno spazio ... Leggi su giornalettismo

Dopo il primo caso confermato ieri nel campo di «Moria» a Lesbo, con oltre 80 contagi già registrati in totale sull'isola, la pandemia da coronavirus rischia adesso di causare centinaia di vittime tra ...

Salgono a oltre 868 mila i decessi nel mondo legati alla pandemia. Otre 186 mila sono stati registrati negli Stati Uniti seguiti da Brasile (oltre 124.600), India (oltre 68.400), Messico (oltre 66.300 ...

