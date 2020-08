Dl agosto, soldi ai negozi di 29 centri storici colpiti dalla pandemia. Da Agrigento a Verbania la lista dei beneficiari (Di sabato 15 agosto 2020) Mezzo miliardo di euro per le attività commerciali delle città a vocazione turistica. Non prestiti ma soldi a fondo perduto che saranno erogati per disposizione del decreto agosto a un settore duramente colpito dalla pandemia. Si pensi che la sola Venezia dovrebbe perdere quest’anno oltre 13 milioni di presenze con un danno stimato in almeno 3 miliardi di euro. Per la precisione il contributo previsto dal decreto spetta ad “attività d’impresa di beni o servizi al pubblico dei centri storici dei comuni capoluogo di provincia o di città metropolitane che, secondo i dati Istat, registravano prima dell’emergenza presenze di turisti stranieri in numero tre volte superiore a quello dei residenti nel caso dei capoluoghi di provincia e in ... Leggi su ilfattoquotidiano

espressonline : L'avvocato di Luca Zaia con 400 milioni a Malta: l'inchiesta esclusiva su L'Espresso in edicola da domani 15 agosto… - fattoquotidiano : Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi”. Bonus a pagamenti elettronici, più soldi per invalidità. “L… - deepsillo : RT @espressonline: L'avvocato di Luca Zaia con 400 milioni a Malta: l'inchiesta esclusiva su L'Espresso in edicola da domani 15 agosto e in… - GiovanniG1950 : RT @espressonline: L'avvocato di Luca Zaia con 400 milioni a Malta: l'inchiesta esclusiva su L'Espresso in edicola da domani 15 agosto e in… - cardinale_anna : RT @espressonline: L'avvocato di Luca Zaia con 400 milioni a Malta: l'inchiesta esclusiva su L'Espresso in edicola da domani 15 agosto e in… -

Ultime Notizie dalla rete : agosto soldi Ok a decreto Agosto, Conte: “Risorse per 100 miliardi” Il Fatto Quotidiano Viale della Repubblica, scintille sui lavori

Le corsie ridotte saranno un disastro per la viabilità". L’assessore Leoni: "Intervento necessario per tutelare gli studenti".

Cosa fare nei prossimi giorni per guadagnare soldi con il Ftse Mib Future

? Sicuramente armarsi di tanta pazienza e di tanta prudenza. Ancora una volta, infatti, dopo una partenza sprint la settimana ha chiuso debole lasciando gli investitori nell’incertezza più assoluta. I ...

Le corsie ridotte saranno un disastro per la viabilità". L’assessore Leoni: "Intervento necessario per tutelare gli studenti".? Sicuramente armarsi di tanta pazienza e di tanta prudenza. Ancora una volta, infatti, dopo una partenza sprint la settimana ha chiuso debole lasciando gli investitori nell’incertezza più assoluta. I ...