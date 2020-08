Regionali Puglia, l’affondo di Laricchia dopo il voto su Rousseau: «Il M5s qui resiste a chi vuole inglobarci» (Di venerdì 14 agosto 2020) «Per me il M5s o è alternativo alla mala politica della destra e della sinistra o non ha senso di esistere». Inizia così il lungo post su Facebook della candidata alle elezioni Regionali pugliesi Antonella Laricchia, che ha commentato l’esito del voto sulla piattaforma Rousseau, dove la base si è espressa a favore delle alleanze con i partiti tradizionali per le elezioni amministrative. In questi ultimi giorni si è discusso molto del primo dei due quesiti, quello sulla revisione del limite di due mandati per i politici locali, al quale gli iscritti hanno detto sì con l’80,1% dei consensi. Tema questo salito agli onori delle cronache con l’annuncio della ricandidatura di Virginia Raggi a sindaca di Roma. Ma il secondo quesito, quello sulle alleanze ... Leggi su open.online

TeresaBellanova : Oggi a Lecce abbiamo presentato le candidate e i candidati di @puglia_viva che correranno insieme a… - elenabonetti : Il Senato ha approvato il dl sulla doppia preferenza in #Puglia per garantire la parità di genere nelle consultazio… - elenabonetti : Con emozione oggi ho controfirmato il decreto sulla doppia preferenza di genere nelle elezioni regionali in Puglia,… - baritoday : Fitto attacca Emiliano e Lopalco per la gestione dell'emergenza covid: 'Serve un commissariamento'… - nuovaradio1485 : RT @Agenzia_Dire: Tutte le news, le dichiarazioni dei candidati e gli appuntamenti! Lo speciale dell'@Agenzia_Dire dedicato alle elezioni… -