Alba Parietti polemica tamponi Covid: cosa ha detto Non sono passate inosservate le dichiarazioni di Alba Parietti in merito alle decisioni del governo italiano di sottoporre a tampone tutti coloro che provengono da paesi stranieri. L'ex conduttrice attualmente si trova ad Ibiza dove, a detta sua, sta trascorrendo senza fare troppa vita mondana le giornate tra la sua casa di proprietà e il mare. La Parietti non è affatto d'accordo di imporre il tampone a tutti coloro che hanno scelto di non trascorrere le vacanze in Italia, pensa che è solo un modo per scoraggiare il turismo estero e che tutto questo allarmismo sia esagerato. Da rilevare che la Spagna è uno dei paesi dove nelle ultime settimane il contagio è aumentato in modo notevole, e che molti italiani rientrati dalla penisola iberica sono stati trovati positivi.

