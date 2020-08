Quanto costa la nave quarantena per gli immigrati? Il video del dirigente Sartori (Di giovedì 13 agosto 2020) Il dirigente della Lega, Fabrizio Sartori, ha pubblicato un video sul suo canale Youtube nel quale afferma che la nave quarantena per i migranti avrebbe un costo di ben 5 milioni di euro. Inoltre, nel suo filmato, Sartori ha mostrato anche gli interni della nave Azzurra della “Grandi navi veloci” , che ha ottenuto il bando per il servizio. Essa rimarrà davanti a Lampedusa ferma per 14 giorni, con altre 350 persone a bordo che sono state imbarcate di recente, in aggiunta a quelle già presenti a bordo. Sotto al video, il dirigente ha scritto: “Trovata anche la seconda nave per la quarantena dei migranti che sbarcano in Italia. Due armatori hanno risposto ... Leggi su quotidianpost

Ultime Notizie dalla rete : Quanto costa Quanto costa Ronaldo alla Juve? La cifra anti minusvalenza ilBianconero Coronavirus, Oms: “Pandemia costa 375 mld dollari al mese”

Milano, 13 ago. (Adnkronos Salute) – “Il Fondo monetario internazionale stima che la pandemia di Covid-19 costi all’economia globale 375 miliardi di dollari al mese e prevede una perdita cumulativa pe ...

Costa Smeralda, manager romano denuncia: «La mia ex ha rapito nostra figlia ed è scappata»

Una bambina di 9 anni contesa tra due genitori a colpi di denunce. Una vacanza con il papà e i nonni finita nel peggiore dei modi: perché dall'11 agosto della piccola Sofia non si hanno più tracce. Sp ...

