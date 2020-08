Bonus nonni poco usato, lunedì 31 agosto termine ultimo per la domanda (Di giovedì 13 agosto 2020) Bonus nonni poco richiesto, lunedì 31 agosto scade il giorno ultimo per presentare le domande di Bonus bay sitter fino a 1.200 euro che con la nuova rivisitazione nel decreto Rilancio, può essere utilizzato anche per i nonni che si occupano dei nipoti, a condizioni che non siano coabitanti. Bonus nonni nel Dl rilancio Il Dl Rilancio ha modificato il Bonus baby ampliando la platea e la funzionalità della prestazione. Il Bonus è stato aumentato a 1.200 euro rispetto ai 600 euro per figli inferiori a dodici anni. Il Bonus baby sitter può essere trasformato in Bonus nonni. I nonni possono ... Leggi su notizieora

NotizieOra : Bonus nonni poco usato, lunedì 31 agosto termine ultimo per la domanda - GianckyMacca : RT @janavel7: Tra il serio e il faceto: Il bonus nonni vale anche per i parlamentari? - BalsamoMarianna : RT @SusiTolin: @StefCalab @lasorelladiKarl Ho visto passare davanti ai nostri ragazzi troppe 'priorità'. La Dad non funziona, devono stare… - laura_lauril : @petergomezblog E i bonus relativi a monopattini, bici,badanti, baby sitter, nonni in sostituzione baby sitter, na… - SusiTolin : @StefCalab @lasorelladiKarl Ho visto passare davanti ai nostri ragazzi troppe 'priorità'. La Dad non funziona, devo… -

Ultime Notizie dalla rete : Bonus nonni La tristezza del bonus nonni, ennesima (dannosa) mancia elettorale grillina L'agone COVID 19: congedi, permessi 104 e bonus baby sitter

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...

Richiudiamo le scuole

Nonostante siano state stabilite sia una data certa e inderogabile (14 settembre) sia delle linee guida (che alla fine si riducono a igiene e distanziamento, vabbè: così siamo buoni tutti a fare il co ...

Cliccando sul pulsante esprimi l trattamento dei dati personali Non comunicheremo mai a nessuno il tuo indirizzo e-mail. Ti invieremo le newsletter alla quali deciderai di iscriverti, e potremo period ...Nonostante siano state stabilite sia una data certa e inderogabile (14 settembre) sia delle linee guida (che alla fine si riducono a igiene e distanziamento, vabbè: così siamo buoni tutti a fare il co ...