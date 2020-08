Michela Quattrociocche esce allo scoperto con il nuovo fidanzato dopo l’addio ad Aquilani (Di martedì 11 agosto 2020) Michela Quattrociocche non si nasconde più ed esce allo scoperto con il nuovo fidanzato Giovanni Naldi, arrivato nella sua vita dopo l’addio ad Alberto Aquilani. L’attrice e il manager erano stati paparazzati insieme a Mykonos e in questi giorni, a sorpresa, Michela ha deciso di rendere pubblico il nuovo amore. Nelle Instagram Stories ha postato alcuni scatti in cui i due sorridono insieme, felici e innamorati. Le immagini raccontano il viaggio romantico della coppia a Sant’Agata sui Due Golfi, frazione di Massa Lubrense, Napoli, poche settimane dopo i momenti di passione vissuti in Grecia, prima tappa della loro estate. Giovanni Naldi arriva da una famiglia di ... Leggi su dilei

