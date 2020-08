Tartarughe Caretta caretta: record di nidi sulle spiagge italiane, già 160 individuati (Di lunedì 10 agosto 2020) Sono già 160 i nidi di tartaruga caretta caretta scoperti da esperti e volontari sulle spiagge di tutta Italia in poco meno di due mesi: si tratta di un bilancio ancora provvisorio perché le nidificazioni proseguiranno ancora per qualche giorno, ma già è stato superato abbondantemente il numero di nidi rinvenuti negli anni scorsi (62 in Sicilia, 58 in Calabria, 25 in Campania, 8 in Puglia, 4 in Toscana, 3 nel Lazio). Un’ottima notizia, dato che la specie caretta caretta è ancora a rischio estinzione. Il controllo delle spiagge e l’aumento delle temperature legato ai cambiamenti climatici sono tra le ... Leggi su meteoweb.eu

LaStampa : Spettacolo sulle spiagge del Cilento: nate 53 tartarughe Caretta Caretta @fulviocerutti - repubblica : Spettacolo in spiaggia: nate 53 tartarughe Caretta Caretta - DANI56 : RT @intoscana: Sorvegliare i nidi di Caretta caretta sulle spiagge della Toscana. È questo l'obiettivo dei campi di volontariato lanciati d… - marconardex64 : RT @intoscana: Sorvegliare i nidi di Caretta caretta sulle spiagge della Toscana. È questo l'obiettivo dei campi di volontariato lanciati d… - intoscana : Sorvegliare i nidi di Caretta caretta sulle spiagge della Toscana. È questo l'obiettivo dei campi di volontariato l… -

Ultime Notizie dalla rete : Tartarughe Caretta Tartarughe Caretta caretta: record di nidi sulle spiagge italiane, già 160 individuati Meteo Web Si avvicina il Tartaday, giornata dedicata alle tartarughe marine

Firenze – Fra pochi giorni, il 13 agosto, prende il via il Tartaday 2020, una giornata nazionale di informazione e sensibilizzazione dedicata alle tartarughe marine. Animata da numerosi centri di rec ...

La tartaruga Malez riprende il largo sull'isola dell'Asinara

Quando è stata soccorsa aveva problemi di galleggiamento, ma l'amore e la professionalità dei veterinari del Crama - Centro di recupero animali marini Asinara - ha permesso alla tartaruga Malez di rip ...

Firenze – Fra pochi giorni, il 13 agosto, prende il via il Tartaday 2020, una giornata nazionale di informazione e sensibilizzazione dedicata alle tartarughe marine. Animata da numerosi centri di rec ...Quando è stata soccorsa aveva problemi di galleggiamento, ma l'amore e la professionalità dei veterinari del Crama - Centro di recupero animali marini Asinara - ha permesso alla tartaruga Malez di rip ...