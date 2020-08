Regione Campania, nasce il Centro di competenza per gli sportelli unici. Obiettivo: favorire la semplificazione (Di lunedì 10 agosto 2020) In linea con il percorso di semplificazione del rapporto tra imprese e Pubblica amministrazione la Regione Campania (con delibera n.437 del 3 agosto 2020) ha istituito il “Centro di competenza regionale a supporto delle attività del Surap” per la semplificazione e standardizzazione delle procedure amministrative trattate dagli sportelli unici per le Attività Produttive Comunali (Suap). Il Centro di competenza regionale è costituito dal Surap (Sportello Unico Attività produttive regionale), che ha anche la funzione di coordinamento, da Unioncamere Campania e dal Formez. Ovviamente, a seconda delle materie trattate, è prevista al Tavolo la partecipazione dei ... Leggi su ildenaro

Ancora contagi da coronavirus in crescita, in Campania: i dati relativi alla giornata di ieri, domenica (nei festivi viene normalmente eseguito un numero inferiore di test), fanno segnare ben 14 posit ...

Coronavirus, il bollettino di oggi dell'Unità di Crisi Regione Campania: 14 positivi su 741 tamponi (dall'inizio della pandemia 5.091 su 350.363 tamponi), una vittima (il numero complessivo sale a 439 ...

