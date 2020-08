Bonus deputati, Di Maio: "I parlamentari M5s rinunciano alla privacy" (Di lunedì 10 agosto 2020) AGI - I deputati M5s rinunceranno alla privacy "perché tutti i cittadini possano sapere" se un parlamentare pentastellato è tra quelli al centro dello scandalo sugli aiuti percepiti in quanto titolari di partite Iva. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio in diretta su Facebook. "I nomi devono venire fuori perché quei deputati devono dimettersi" ha aggiunto, "Se a queste persone è rimasto un briciolo di decenza dovrebbero venire fuori, chiedere scusa e andarsene a casa". "Chiediamo che anche altre forze politiche rinuncino alla privacy, perché qui la privacy non c'entra: stiamo parlando del rapporto di fiducia tra il cittadino e la persona che quel cittadino, in quanto elettore, ha mandato in ... Leggi su agi

CaesarOlympias : RT @CesareSacchetti: L'unica che ha ammesso di aver chiesto i 600 euro all'INPS è una consigliera comunale di Milano. Ad oggi, non ci sono… - mixc7 : RT @luigidimaio: Ho alcune cose da dirvi sul bonus di 600 euro per le partite iva che hanno richiesto anche 5 deputati. Tutto questo è ina… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: Bonus ai deputati, Di Maio ai partiti: “Gli M5s stanno firmando per rinunciare alla privacy, lo facciano tutte le forz… - CiccioAmar82 : RT @Giorgiolaporta: Non prendetevela con i 5 deputati che hanno ottenuto il bonus #INPS rispettando la legge; semmai prendetevela con quell… - mixc7 : RT @fattoquotidiano: I CINQUE DEPUTATI CON IL BONUS Crimi (M5S) 'Chiederò ai nostri parlamentari di rinunciare alla privacy' https://t.co… -