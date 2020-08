Albano, Loredana Lecciso fa le valigie e lascia casa? L’indiscrezione (Di lunedì 10 agosto 2020) La bella Loredana Lecciso potrebbe preparare le valigie per lasciare Cellino San Marco e ad allontanarsi da Albano: la novità secondo una indiscrezione, con un motivo sorprendente Albano Carrisi (fonte foto: Instagram, @Albano carrisi), Loredana Lecciso (fonte foto: Instagram, @LoredanaLecciso )La nota, amata e seguitissima coppia formata da Albano Carrisi e Loredana Lecciso non ha bisogno di presentazioni, poiché l’affetto, l’attenzione e la popolarità diffusa li rendono tra i personaggi più conosciuti: una recente indiscrezione tratta di un presunto cambiamento che potrebbe portarli a distanziarsi. ... Leggi su chenews

infoitcultura : Loredana Lecciso giudice di un talent | La compagna di Albano spicca il volo - infoitcultura : Loredana Lecciso ha molta pazienza, la confessione sulla compagna di Albano Carrisi - tempoweb : #Bocelli vola da #AlBano, vacanza lampo a Cellino. Cosa hanno in mente #5agosto #puglia - zazoomblog : Albano e Romina Power Giovanni Ciacci che li frequenta dice “Io do un 9 a Loredana Lecciso” e spiega il perchè -… - infoitcultura : Jasmine Carrisi fidanzato Alessandro: cosa pensano Albano e Loredana Lecciso -

Ultime Notizie dalla rete : Albano Loredana

LettoQuotidiano

Albano ha avuto da Loredana Lecciso due figli, Jasmine e Bido. I due, ancora molto giovani, sono seguitissimi dalla mamma Loredana e, quando non lavora, dal papà Albano. I ragazzi, poco più che adoles ...Estate piena di grandi progetti anche per Loredana Lecciso! A quanto apre la compagna di Albano Carrisi è pronta a fare le valige e partire insieme all’amico di sempre Cristiano Malgioglio per via di ...