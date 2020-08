Piacenza, annega nel Po per salvare il suo cane (Di domenica 9 agosto 2020) Piacenza, è annegato nel Po per salvare il suo cane che stava per essere trascinato via dalla corrente. Tutto è successo davanti alla moglie A Piacenza un uomo di 42 anni nel tardo pomeriggio è morto annegato dopo essersi gettato nel Po per salvare il suo cane che era caduto in acqua. Una tragedia avvenuta … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

