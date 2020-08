Furbetti del bonus: caccia ai 5 parlamentari che ne hanno fatto richiesta. Panico nei gruppi parlamentari. I sospetti (Di domenica 9 agosto 2020) A Montecitorio si è ufficialmente aperta la caccia ai 5 'furbettì del bonus. Dopo la notizia, pubblicata da 'La Repubblica, secondo cui alcuni deputati avrebbero chiesto e ottenuto il bonus da 600 ... Leggi su leggo

HuffPostItalia : I cinque furbetti del bonus, il piu grande spot al taglio dei parlamentari - giusmo1 : (Oltre ogni truffa) I cinque furbetti di Montecitorio col bonus partita Iva - Lazzaro1969 : Il Deputato del M5S che ha percepito i 600 euro per coerenza ne restituirà la metà. #9agosto #furbetti #dimissioni - AdamoLoi : RT @graisan: Ho fatto richiesta per il reddito di emergenza il 23 maggio e non ho qncora avuto risposta. Abbiamo aspettato due mesi la cig… - toreobinu1 : RT @La_manina__: 3 della Lega, 1 del m5s e uno di Italia Viva, i #furbetti del bonus. Comunque vada, quelli che hanno fatto carriera col m… -