De Ligt: «Dispiace non aver raggiunto l’obiettivo in Champions League» (Di domenica 9 agosto 2020) Matthijs De Ligt ha chiuso la stagione con un’operazione in vista: l’olandese subirà un intervento alla spalla. Le sue parole Matthijs De Ligt, sul suo profilo Instagram, fa un bilancio della sua prima stagione in bianconero. «Di questa strana stagione, in cui tante persone hanno sofferto, resta la grande soddisfazione di aver vinto lo scudetto a fianco di questo gruppo eccezionale e la gioia di aver sentito lo straordinario affetto dei “tifosi bianconeri”. Mi Dispiace che non siamo riusciti a raggiungere il nostro obiettivo in Champions League. Ora abbiamo una rinnovata convinzione, fame e determinazione per fare ancora di più il prossimo anno». View this post on Instagram From ... Leggi su calcionews24

