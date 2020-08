Bayern-Chelsea 4-1, tedeschi ai quarti di Champions (Di sabato 8 agosto 2020) Poco più di un allenamento. Dopo il 3-0 dell'andata il Bayern Monaco batte 4-1 il Chelsea nella gara di ritorno e si qualifica per i quarti di finale di Champions League dove i bavaresi incontreranno ... Leggi su gazzetta

SisterAbena_nie : RT @sarkCessful: C- ? H- ? E- ? L- ? S- ? E- ? A- ? = 7 Hahaha Bayern 7 : 1 Chelsea ????????. The Pride of London ampa.. #BAYCHE - JeffreyBoahen_ : RT @sarkCessful: C- ? H- ? E- ? L- ? S- ? E- ? A- ? = 7 Hahaha Bayern 7 : 1 Chelsea ????????. The Pride of London ampa.. #BAYCHE - iviaggidispeedy : Barcellona-Bayern Monaco ai quarti di finale: Lewandowski elimina il Chelsea - UgoBaroni : RT @tuttosport: Il #Bayern vola ai quarti contro il #Barcellona: #Lewandowski stende il #Chelsea ?? - OMaefiah : RT @sarkCessful: C- ? H- ? E- ? L- ? S- ? E- ? A- ? = 7 Hahaha Bayern 7 : 1 Chelsea ????????. The Pride of London ampa.. #BAYCHE -