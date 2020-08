Gucci: nuovo piano assunzioni in Italia (Di venerdì 7 agosto 2020) Il Gruppo ricerca persone con capacità analitiche, orientamento ai dettagli e agli obiettivi, precisione, abilità collaborative Gucci, gruppo leader a livello mondiale nel settore della moda di lusso grazie ad un’indiscussa reputazione in fatto di creatività, innovazione e artigianalità Italiana, è alla ricerca di nuove figure da assumere presso le diverse sedi presenti sul territorio nazionale. Le figure ricercate sono: Addetti alla Catena di Fornitura, che dovranno produrre ed elaborare analisi per soddisfare le richieste quotidiane interne, lavorare in collaborazione con il team di produzione e merchandising e della catena di fornitura, supportare le decisioni aziendali strategiche, gestire e monitorare i progetti della catena di fornitura; Responsabili del Consolidamento, che dovranno gestire il processo di ... Leggi su ildenaro

