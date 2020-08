Speranza “Riapriranno tutte le scuole, obiettivo piena sicurezza” (Di giovedì 6 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – “Chiudere le scuole è stata la scelta più difficile, purtroppo è stata indispensabile. E' evidente che a settembre dovremo ripartire. Riconfermo che l'intenzione del governo è molto chiara su questo punto: le scuole riapriranno tutte. Il nostro obiettivo è che riaprano in piena sicurezza”. Così il ministro della Salute, Roberto Speranza, nel corso dell'informativa in Aula al Senato. “Riterremo il lockdown definitivamente chiuso – ha precisato Speranza – solo nel giorno in cui tutte le scuole di ogni ordine e grado potranno riaprire”. Per il ministro al momento non c'è un “rischio zero” e occorre mantenere le tre ... Leggi su iltempo

zazoomblog : Scuole Speranza: “Riapriranno tutte e in piena sicurezza. Solo allora riterremo il lockdown definitivamente chiuso”… - LaNotiziaTweet : Scuole, #Speranza: 'Riapriranno tutte e in piena sicurezza. Solo allora riterremo il lockdown definitivamente chius… - MPenikas : LN Scuole, Speranza: “Riapriranno tutte e in piena sicurezza. Solo allora riterremo il lockdown definitivamente chi… - PoliticaNewsNow : Speranza: 'Scuole riapriranno tutte a settembre e in sicurezza. A breve attività fieristiche e navi da crociera' - orizzontescuola : Speranza: “Si torna in classe a settembre, le scuole riapriranno tutte in sicurezza” -

Ultime Notizie dalla rete : Speranza “Riapriranno Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo Corriere della Sera