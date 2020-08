Mare di Galilea: scoperto nuovo sistema di faglie (Di giovedì 6 agosto 2020) Mare di Galilea: scoperto un nuovo sistema di faglie nell’ambito di uno studio geologico-geofisico lungo la Faglia del Mar Morto Uno studio condotto dall’Istituto di scienze marine del Consiglio nazionale delle ricerche (Cnr-Ismar) in collaborazione con un team internazionale di scienziati, ha fatto luce sulla generazione di terremoti in rapporto alla geologia del territorio lungo la faglia… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

domariano_it : #???????????????? ? «Il titolo si riferisce a un'antica città sul Mare di Galilea, il cui nome è sinonimo di anarchia e di… - FratelliGesu : RT @ParoleCristiane: Resti di un monastero bizantino sorto nel luogo in cui Gesù guarì l'indemoniato geraseno, a Kursi nel Golan, sulla spo… - pantanac : RT @ParoleCristiane: Resti di un monastero bizantino sorto nel luogo in cui Gesù guarì l'indemoniato geraseno, a Kursi nel Golan, sulla spo… - ParoleCristiane : Resti di un monastero bizantino sorto nel luogo in cui Gesù guarì l'indemoniato geraseno, a Kursi nel Golan, sulla… - MariolinaTropea : RT @MonsDiBruno: Terra di Zàbulon e terra di Nèftali, sulla via del mare, oltre il Giordano, Galilea delle genti! Il popolo che abitava nel… -

Ultime Notizie dalla rete : Mare Galilea Mare di Galilea: scoperto nuovo sistema di faglie Corriere Nazionale M.O., Mare di Galilea: scoperto un nuovo sistema di faglie -2-

Roma, 24 lug. (askanews) - "L'obiettivo era svelare un grave problema tipico delle aree caratterizzate da faglie trascorrenti di grandi dimensioni, come quella di San Andreas in California e quella no ...

Due esplosioni devastano Beirut, più di 100 le vittime e 4000 i feriti

La Protezione civile libanese mette in guardia e intanto le ricerche dei dispersi si sono estese anche in mare. Ma gli ospedali sono al collasso ... Parlando in arabo, il direttore del Centro medico ...

Roma, 24 lug. (askanews) - "L'obiettivo era svelare un grave problema tipico delle aree caratterizzate da faglie trascorrenti di grandi dimensioni, come quella di San Andreas in California e quella no ...La Protezione civile libanese mette in guardia e intanto le ricerche dei dispersi si sono estese anche in mare. Ma gli ospedali sono al collasso ... Parlando in arabo, il direttore del Centro medico ...