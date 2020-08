Adria. Terenzio Roma morto per le ferite al collo infertegli dal figlio (Di giovedì 6 agosto 2020) Dramma familiare in Veneto. Terenzio Roma, 85 anni, è morto all’ospedale di Adria (Rovigo) per le ferite al collo infertegli dal figlio Simone di 45 anni. In base a quanto ricostruito dai Carabinieri il quarantenne, che soffre di disturbi psichici, avrebbe piantato una forbice nel collo dell’anziano padre, malato terminale. Nonostante le lesioni fossero lievi, per Terenzio Roma non c’è stato nulla da fare. Il sostituto procuratore Ermindo Mammucci indaga per omicidio e Simone è stato fermato. Leggi su laprimapagina

