Squadra Speciale Cobra 11 23 raddoppia anche la prossima settimana? Anticipazioni episodi del 5 e 11 agosto (Di mercoledì 5 agosto 2020) Squadra Speciale Cobra 11 23 raddoppia anche la prossima settimana oppure no? La programmazione di Rai2 è spesso ballerina ma quest'anno lo è stata ancora di più per via di flop, emergenze sanitarie e tutto quello che ne consegue tra produzioni rimandate e stop delle riprese. Al centro del prime time della rete "giovane" della tv pubblica ci sono i nuovi episodi di Squadra Speciale Cobra 11 23 che sono andati in onda ieri sera e che faranno lo stesso anche oggi, 5 agosto, per la gioia dei fan che amano Semir e Paul, ma succederà lo stesso anche la prossima settimana? Secondo le ultime ... Leggi su optimagazine

LinkaTv : E' iniziato Squadra Speciale Cobra 11 La l su #rai2 Clicca qui per classifica tweet: - _namelessmary : belissimo tornare in Italia per le vacanze e ritrovarsi la nuova stagione di squadra speciale cobra 11 su rai2 - Notiziedi_it : Squadra Speciale Cobra 11 23 raddoppia su Rai2 tra colpevoli da punire e inseguimenti: anticipazioni del 4 e 5 agos… - USugo : @RadioSavana @gattolupus Non ci vorrebbe alcuna forza dell'ordine speciale. Basterebbe lasciare fare il proprio lav… - Artudacamelot5 : RT @Ewa34934453: La squadra speciale ?? antiorigliamento ??????????An Amazing Tuesday ?? Buon martedì??????Wtorek??Buenas Dias ????to all. -