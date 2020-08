Inter-Getafe 2-0, diretta ottavi Europa League. Eriksen firma il gol del raddoppio (Di mercoledì 5 agosto 2020) Archiviato il campionato con il secondo posto a -1 dalla Juventus, l'Inter torna in campo per la sfida contro il Getafe negli ottavi di Europa League. La squadra di Antonio Conte, a caccia del... Leggi su ilmessaggero

Inter : ?? | FOTO Nerazzurri in campo in vista di #InterGetafe ?? La gallery completa qui ?? - Inter : ?? | GRUPPO Camminata mattutina a Düsseldorf, tutti uniti in vista del match di stasera ???? ??… - Inter : ?? | MATCHDAY PROGRAMME Non perderti l'edizione speciale del nostro magazine dedicata alle fasi finali di #UEL !… - BlankaSotos : RT @Gazzetta_it: Fischio d’inizio, si parte! Inter-Getafe 0-0 in diretta su - marco061082 : @Ale_oh_ohhh @Damiano__89 Due fuori dal progetto il gol se lo è creato tutto lui #Eriksen #inter #FCIM… -