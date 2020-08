Salvini vuole far fuori Gallera (Di martedì 4 agosto 2020) Il Messaggero racconta oggi che Matteo Salvini ha deciso di prendere in mano il caso Lombardia per correre in soccorso del “suo” presidente di Regione Attilio Fontana. L’idea del Capitano è quella di far fuori Giulio Gallera, l’assessore alla Salute tanto chiacchierato per le sue performance durante l’emergenza Coronavirus: Salvini ha deciso: «Serve un segnale sulla Lombardia», ha detto ai suoi nel week end. E dunque a inizio settembre si andrà verso un rimpasto della Giunta. A rischio è soprattutto l’assessore Gallera che era già stato frenato nelle ultime settimane. L’obiettivo del Capitano è quello di rafforzare qualche assessorato, rilanciare la Regione alle prese, tra l’altro, con un ‘piano ... Leggi su nextquotidiano

LegaSalvini : #Salvini: “Ognuno viva propria vita come vuole ma bambini hanno diritto a una mamma e un papà”. - matteosalvinimi : #Salvini: Sono orgoglioso di rappresentare l'Italia che non ha paura e che vuole che vengano difesi la sua Storia,… - Ettore_Rosato : Salvini, il professionista del Papeete, quello dell’inno di Mameli ballato sui cubi, e che al Ministero ci andava p… - Tony_studio1 : RT @jacketizi: @michelerizzi3 Di conte non mi fido È un una doppia faccia sta semplicemente facendo quello che fa Salvini da sempre e sapet… - iw0rby : @GiuseppeConteIT Fortuna gli sbarchi a tirare su i positivi..! e il governo vuole condannare salvini..? ma non vi fate un pochino schifo..? -

Ultime Notizie dalla rete : Salvini vuole Salvini, disposto a ricandidare Fontana se vuole Agenzia ANSA Referendum e legge elettorale, il vicolo cieco del Pd

Ma per Renzi e anche per Salvini è molto meglio non toccare il Rosatellum oggi ... della riforma costituzionale voluta dai 5 Stelle. «Noi 5 Stelle rispettiamo gli accordi per una nuova legge ...

La surreale estate italiana Una resistenza civile, politica e democratica contro gli sfascisti di governo e di opposizione

Il governo Conte sbanda sotto l’influenza pro sfascio di Salvini e Meloni e con la complicità dell ... accusato di golpe istituzionale dagli amici italiani di Viktor Orbán perché si vuole tenere ...

Ma per Renzi e anche per Salvini è molto meglio non toccare il Rosatellum oggi ... della riforma costituzionale voluta dai 5 Stelle. «Noi 5 Stelle rispettiamo gli accordi per una nuova legge ...Il governo Conte sbanda sotto l’influenza pro sfascio di Salvini e Meloni e con la complicità dell ... accusato di golpe istituzionale dagli amici italiani di Viktor Orbán perché si vuole tenere ...