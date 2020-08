Esplosione Beirut, militare italiano ferito: le sue condizioni (Di martedì 4 agosto 2020) Nella violenta Esplosione al porto di Beirut è stato coinvolto anche un militare italiano. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti; altri connazionali sotto shock. La violenta Esplosione che ha colpito il porto di Beirut nel pomeriggio di oggi lascia in eredità un bilancio pesantissimo, destinato probabilmente a salire nelle prossime ore. Fino ad adesso si sono registrate 40 vittime e oltre 400 feriti, ma il timore è che questi numeri possano crescere man mano che proseguono le azioni di soccorso. Tra le centinaia di persone rimaste contuse nel disastro c’è anche un militare del contingente italiano impegnato nella capitale del Libano. Le sue condizioni fortunatamente non sarebbero ... Leggi su bloglive

